Тюменец погиб на Украине в ходе спецоперации

В Тюмени прошло прощание с погибшим солдатом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени 23 марта прошли похороны Ивана Кузьмина, погибшего в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соболезнования родным солдата выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — приводит слова главы региона инфоцентр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.