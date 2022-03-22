22 марта 2022

Тюменец погиб на Украине в ходе спецоперации

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, поминки, гвоздики, похороны
В Тюмени прошло прощание с погибшим солдатом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени 23 марта прошли похороны Ивана Кузьмина, погибшего в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соболезнования родным солдата выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — приводит слова главы региона инфоцентр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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В Тюмени 23 марта прошли похороны Ивана Кузьмина, погибшего в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соболезнования родным солдата выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — приводит слова главы региона инфоцентр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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