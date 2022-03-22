Екатеринбуржцы завалили заявками уральскую кинокомпанию

Команда Red Pepper Film получила большое количество заявок на участие в съемках нового фильма Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кинокоманда Red Pepper Film из Екатеринбурга рассказала, что удивлена большим количеством заявок на кастинг в новый мистический фильм. Об этом представители киностудии сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша команда не ожидала такого внимания к новому проекту и очень рада, что вы проявили интерес! Мы получили уже более 300 заявок», — говорит команда Red Pepper Film. Организаторы съемок обещают вернуться с ответом по каждой заявке как можно скорее.

Ранее уральская киностудия заявила, что ищет актеров массовых сцен в возрасте 40-60 лет на роль жителей деревни. Съемки должны пройти 30 и 31 марта, а также 3 и 4 мая. Помимо этого команда ищет тех, кто готов помогать съемочной группе на киноплощадке.

У новой кинокартины пока нет названия, но известно, что это будет мистическая драма об уральской деревне. По словам режиссера и креативного директора Red Pepper Film Ивана Соснина, съемки будут проводиться на реке Чусовой и на Южном Урале, возле Кыштыма. Это будет второй полнометражный фильм от уральской кинокомпании Red Pepper Film, первым стал фильм «Далекие близкие» — картина про то, как близкие люди в современном мире становятся далекими, а далекие могут стать близкими.

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