23 марта 2022

Латвия объяснила усиление НАТО недоверием к России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, истребители, в небе
Усиление группировки НАТО в Латвии объясняется недоверием к России Фото:
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Усиление группировки НАТО в Латвии объясняется недоверием к России. Такое заявление сделал вице-премьер и министр обороны страны Пабрикс Артис.

«Нет, мы не боимся. Но у нас нет никакого доверия к России. Если у вас есть страна-сосед, которая строит свои отношения с другими на основе угроз и военной агрессии, то очень трудно иметь хорошие отношения», — сказал Артис в беседе с ‎«Известиями». При этом вице-премьер уточнил, что «‎соседи должны жить вместе в мире и достатке, потому что соседство всегда может дать нам шанс на взаимопонимание‎»‎.

В конце февраля руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в страхе перед Россией. По его мнению, именно по этой причине альянс оказался принимать Киев в свой состав. Глава офиса Зеленского также заявил, что Запад недостаточно помогает Украине в борьбе с Россией. Зеленский потребовал, чтобы иностранные государства предоставили Киеву самолеты, поскольку они не готовы закрыть небо над страной.

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Усиление группировки НАТО в Латвии объясняется недоверием к России. Такое заявление сделал вице-премьер и министр обороны страны Пабрикс Артис. «Нет, мы не боимся. Но у нас нет никакого доверия к России. Если у вас есть страна-сосед, которая строит свои отношения с другими на основе угроз и военной агрессии, то очень трудно иметь хорошие отношения», — сказал Артис в беседе с ‎«Известиями». При этом вице-премьер уточнил, что «‎соседи должны жить вместе в мире и достатке, потому что соседство всегда может дать нам шанс на взаимопонимание‎»‎. В конце февраля руководство НАТО заявило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в страхе перед Россией. По его мнению, именно по этой причине альянс оказался принимать Киев в свой состав. Глава офиса Зеленского также заявил, что Запад недостаточно помогает Украине в борьбе с Россией. Зеленский потребовал, чтобы иностранные государства предоставили Киеву самолеты, поскольку они не готовы закрыть небо над страной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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