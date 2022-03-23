23 марта 2022

В центре Екатеринбурга появилась реклама финансовой пирамиды МММ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее ЦБ РФ предупреждал, что «Возрожденная МММ» имеет признаки пирамиды Фото:

В центре Екатеринбурга появилась реклама крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», организованной Сергеем Мавроди в конце XX века. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU.

По его словам, объявление размещено как минимум в одной точке — на остановке на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. На плакате изображен ныне покойный Мавроди, а также размещены ссылки на сайт и telegram-канал.

Вероятно, речь идет о рекламе организации под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». В январе 2021-го Центробанк внес ее в список нелегальных финансовых организаций. «Этот интернет-проект имеет признаки финансовой пирамиды, и информация о ней направлена в правоохранительные органы», — отмечал регулятор.

По приблизительным подсчетам, в 1990-е годы от деятельности «МММ» пострадали несколько миллионов человек. В 1997-м компанию признали банкротом, а через десять лет Мавроди осудили за мошенничество. Он умер в марте 2018 года.

Реклама появилась на остановке в центре города
Фото:

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В центре Екатеринбурга появилась реклама крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», организованной Сергеем Мавроди в конце XX века. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. По его словам, объявление размещено как минимум в одной точке — на остановке на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского. На плакате изображен ныне покойный Мавроди, а также размещены ссылки на сайт и telegram-канал. Вероятно, речь идет о рекламе организации под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». В январе 2021-го Центробанк внес ее в список нелегальных финансовых организаций. «Этот интернет-проект имеет признаки финансовой пирамиды, и информация о ней направлена в правоохранительные органы», — отмечал регулятор. По приблизительным подсчетам, в 1990-е годы от деятельности «МММ» пострадали несколько миллионов человек. В 1997-м компанию признали банкротом, а через десять лет Мавроди осудили за мошенничество. Он умер в марте 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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