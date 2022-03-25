США вновь назвали Россию главной угрозой себе

Россия продолжает оставаться «острой угрозой» для США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия вновь будет названа главной угрозой для безопасности США. Такой тезис содержится в обновленной Стратегии национальной обороны (СНО) США, сообщает Reuters. Документ сейчас готовится к публикации.

«В готовящемся документе Пентагона о стратегии обороны Россия будет объявлена острой угрозой. Но она не может представлять собой долгосрочную системную проблему для Соединенных Штатов, в отличие от Китая», — приводит Reuters слова заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола. Также Кол предположил, что Россия выйдет из ситуации на Украине «более слабой — в военном отношении, экономическом, политическом и геополитическом — и более изолированной».

Как напоминает ТАСС, последняя версия СНО появилась по время правления 45-го президента Дональда Трампа, в 2018 году. В ней угрозу для США представляют Россия и Китай, «режимы-изгои» КНДР и Иран и «транснациональные организации террора».

Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По его словам, ее главная цель — демилитаризация Украины (то есть ее отказ от вступления в НАТО и претензий на звание ядерной державы) и денацификация страны (защита населения Донбасса от геноцида со стороны националистов и киевского режима). Российский лидер также подчеркивал, что спецоперация проводится вынужденно: РФ должна отвести опасность от своих границ, поскольку долгое время под кураторством США и НАТО Украина наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний.

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