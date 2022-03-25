В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом говорится в официальном заявлении парии, который есть в распоряжении URA.RU.
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру, его состояние стабильно», — говорится в заявлении партии.
Сообщения о смерти лидера партии либерал-демократов появились в СМИ 25 марта. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, но после удалил этот пост из Telegram и принес извинения. Минздрав РФ, в свою очередь, заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом говорится в официальном заявлении парии, который есть в распоряжении URA.RU. «Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру, его состояние стабильно», — говорится в заявлении партии. Сообщения о смерти лидера партии либерал-демократов появились в СМИ 25 марта. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, но после удалил этот пост из Telegram и принес извинения. Минздрав РФ, в свою очередь, заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.