В ЛДПР прокомментировали слухи о смерти Жириновского

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Владимир Жириновский находится на плановой процедуре, заявили в ЛДПР Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом говорится в официальном заявлении парии, который есть в распоряжении URA.RU.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру, его состояние стабильно», — говорится в заявлении партии.

Сообщения о смерти лидера партии либерал-демократов появились в СМИ 25 марта. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, но после удалил этот пост из Telegram и принес извинения. Минздрав РФ, в свою очередь, заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

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Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский жив. Об этом говорится в официальном заявлении парии, который есть в распоряжении URA.RU. «Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру, его состояние стабильно», — говорится в заявлении партии. Сообщения о смерти лидера партии либерал-демократов появились в СМИ 25 марта. Лидер ЛДПР долгое время находился к коме в связи с коронавирусом. Сенатор от ЛДПР Александр Пронюшкин сначала подтвердил его смерть, но после удалил этот пост из Telegram и принес извинения. Минздрав РФ, в свою очередь, заявил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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