Свердловчане за три дня собрали беженцам Донбасса 2 млн рублей

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Беженцам Донбасса придется начинать жизнь с нуля Фото:
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Беженцы с Украины

Жители Свердловской области за три дня собрали беженцам с Донбасса 2 269 309 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

«В марте по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходил сбор пожертвований в помощь беженцам с Донбасса. Этот кружечный сбор продолжался в течение трех воскресных дней 6, 13 и 20 марта во всех храмах и монастырях Екатеринбургской епархии. Было собрано 2 269 309 рублей», — говорится в сообщении.

Деньги будут перечислены на счет Синодального отдела, который курирует оказанием помощи беженцам. На сайте отмечается, что сбор средств проходил в каждом храме и монастыре епархии.

Спецоперация России на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Англоязычный телеканал RT показал материал со свидетельскими показаниями о лагере националистического батальона «Айдар» в освобожденной части Луганской народной республики. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали военнопленных и мирных жителей.

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Жители Свердловской области за три дня собрали беженцам с Донбасса 2 269 309 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии. «В марте по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходил сбор пожертвований в помощь беженцам с Донбасса. Этот кружечный сбор продолжался в течение трех воскресных дней 6, 13 и 20 марта во всех храмах и монастырях Екатеринбургской епархии. Было собрано 2 269 309 рублей», — говорится в сообщении. Деньги будут перечислены на счет Синодального отдела, который курирует оказанием помощи беженцам. На сайте отмечается, что сбор средств проходил в каждом храме и монастыре епархии. Спецоперация России на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Англоязычный телеканал RT показал материал со свидетельскими показаниями о лагере националистического батальона «Айдар» в освобожденной части Луганской народной республики. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали военнопленных и мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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