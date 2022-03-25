Свердловчане за три дня собрали беженцам Донбасса 2 млн рублей

Беженцам Донбасса придется начинать жизнь с нуля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Жители Свердловской области за три дня собрали беженцам с Донбасса 2 269 309 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

«В марте по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходил сбор пожертвований в помощь беженцам с Донбасса. Этот кружечный сбор продолжался в течение трех воскресных дней 6, 13 и 20 марта во всех храмах и монастырях Екатеринбургской епархии. Было собрано 2 269 309 рублей», — говорится в сообщении.

Деньги будут перечислены на счет Синодального отдела, который курирует оказанием помощи беженцам. На сайте отмечается, что сбор средств проходил в каждом храме и монастыре епархии.

Спецоперация России на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. Англоязычный телеканал RT показал материал со свидетельскими показаниями о лагере националистического батальона «Айдар» в освобожденной части Луганской народной республики. Там располагалась не только база подготовки, но и тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали военнопленных и мирных жителей.