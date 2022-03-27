27 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

Челябинец два месяца прятал труп подруги на балконе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Подозреваемый в убийстве мужчина задержан (фото из архива) Фото:

Житель Юрюзани убил свою подругу и прятал труп женщины на балконе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«Тело женщины было обнаружено 25 марта на балконе в городе Юрюзань. Подозреваемый в убийстве местный житель задержан. Уголовное дело расследуется по ч 1. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство)», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как стало известно URA.RU, убийство 37-летней женщины произошло во время распития спиртных напитков в квартире подозреваемого около двух месяцев назад. Все это время мужчина продолжал вести асоциальный образ жизни и употреблял спиртное. На голове убитой криминалисты обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.

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Житель Юрюзани убил свою подругу и прятал труп женщины на балконе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. «Тело женщины было обнаружено 25 марта на балконе в городе Юрюзань. Подозреваемый в убийстве местный житель задержан. Уголовное дело расследуется по ч 1. ст. 105 УК РФ (умышленное убийство)», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как стало известно URA.RU, убийство 37-летней женщины произошло во время распития спиртных напитков в квартире подозреваемого около двух месяцев назад. Все это время мужчина продолжал вести асоциальный образ жизни и употреблял спиртное. На голове убитой криминалисты обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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