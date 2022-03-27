Назначение нового рупора мэрии Екатеринбурга сорвалось

Виктория Мкртчян отвечает за взаимодействие мэрии со СМИ с весны 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Назначение нового пресс-секретаря мэрии Екатеринбурга откладывается на неопределенный срок, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. На это также может указывать то, что сотрудник регионального департамента информполитики (ДИП) Регина Рахматуллина, которая прежде считалась основным претендентом на должность, остается на текущем месте работы.

О том, что действующий пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян будет переведена на другую позицию, URA.RU сообщило 23 марта. С чем конкретно связана перестановка, собеседники агентства не уточняли. По некоторым данным, Мкртчян еще в 2021 году был недоволен мэр Алексей Орлов.

«Кандидата на место Мкртчян больше нет. И теперь рокировка — вопрос не ближайшей перспективы», — поделился источник, не уточнив, Рахматуллина отказалась от перехода в мэрию или вовсе не рассматривалась как кандидат. Сама чиновница в разговоре с корреспондентом лишь сообщила, что по-прежнему работает в ДИПе. Вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин ситуацию не комментирует.