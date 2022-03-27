Некоторые шампуни подорожали больше чем в два раза (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены в челябинской «Пятерочке» за последние 12 дней выросли в несколько раз. Так шампуни, которые 16 марта стоили 200 рублей, 28 марта стоят уже 425 рублей, передает корреспондент URA.RU.

Заметно поднялась цена на всю линейку косметики для ухода за волосами. Мужской шампунь Clear еще 12 дней назад стоит 200 рублей, сейчас же ценник взлетел больше чем в два раза — до 425 рублей. Продукцию марки Schauma раньше можно было приобрести за 336 рублей. Сейчас — за 425 рублей.

URA.RU направило запрос в гипермаркет. На момент публикации ответа не последовало.

Цены на целый ряд товаров в российских магазинах повысились из-за введения санкций против РФ со стороны ЕС и США из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Таким образом Запад хочет ухудшить качество жизни каждого россиянина. Президент РФ Владимир Путин назвал такие меры агрессивными и отметил, что своими действиями страны Запада сами себе делают хуже, поскольку все предыдущие санкции против России привели к нарушению системы расчетов и логистики, расту инфляция, разрушению кооперационных связей.

Цены на шампуни в «Пятерочке» 16 марта Фото: Читатель УРА.рУ © URA.RU

Цены на шампуни в «Пятерочке» 16 марта Фото: Читатель УРА.рУ © URA.RU

Цены на шампуни в «Пятерочке» 28 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU