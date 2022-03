Медиатусовка Екатеринбурга обсуждает, кто заменит It’s My City

В Екатеринбурге после блокировке It's My City остались два life style-портала Фото: Илья Московец © URA.RU После блокировки Роскомнадзором сайта It's My City среди екатеринбургских life style-порталов (издания, которые пишут о событиях в сфере культуры) остались «Моменты» и VSetyah. Источники в медиатусовке обсуждают, кто из них может привлечь читателей It's My City к себе на сайт. «Сейчас существуют лишь два СМИ, которые освещают культурную тусовку в Екатеринбурге. Это „Моменты" и VSetyah. Теперь у них есть хороший шанс, чтобы переманить аудиторию It's My City к себе», — рассказал один из инсайдеров. Представители перечисленных СМИ осторожно комментируют подобное предположение. Главный редактор «Моментов» Ольга Осокина рассказала URA.RU, что «Моменты» и It's My City существуют в разной информационной повестке. «Мы пишем о том, как город адаптируется под новые реалии, ищем позитивные инфоповоды и рассказываем о жизни горожан. У IMC повестка более политизирована», — рассказала редактор. Также она подчеркнула, что аудитория It's My City перебралась с сайта в Telegram, что заметно по резкому росту количества подписчиков канала IMC. Сами «Моменты» работают над новыми форматами, которые читатели вскоре увидят в социальных сетях и на сайте СМИ. С редактором «Моментов» согласна и главный редактор VSetyah Анастасия Худякова. Она также уверена, что информационное поле Екатеринбурга достаточно широкое и разнообразное, потому каждый читатель сам в праве выбирать интересное для него СМИ. «Мне не кажется сейчас и не казалось раньше, что мы с кем-то из коллег делим или делили аудиторию. Привлечение интереса читателей — постоянная работа любого СМИ, которая строится исходя исключительно из задач и интересов издания», — прокомментировала догадки источника Худякова. Также она выразила сочувствие коллегам из IMC и надеется на их скорое возвращение в информационное поле. Утром 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It's My City в Екатеринбурге. Причиной стали публикации заведомо ложной информации о действиях армии РФ на Украине. Учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию после того, как 24 февраля стало известно о начале спецоперации на Украине. Также он сообщил, что IMC продолжит работу, но сменит площадки, сделает акцент на пожертвования читателей и откажется от офиса. По словам президента РФ Владимира Путина, задача российской армии во время спецоперации— минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.

