Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Украине нельзя верить даже в случае подписания каких-либо договоров, считает Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обещаниям Украины не стоит верить, так как она недоговороспособна. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — передает РИА «Новости» слова Пушилина.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Сегодня Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы.

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Обещаниям Украины не стоит верить, так как она недоговороспособна. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Сегодня Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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