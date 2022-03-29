Пушилин призвал не верить обещаниям Украины на переговорах

29 марта 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Обещаниям Украины не стоит верить, так как она недоговороспособна. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому все то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — передает РИА «Новости» слова Пушилина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, направленное на защиту народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Сегодня Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы.