В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

01 апреля 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства отказался ограничивать продажу долей в квартирах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает « Коммерсант ». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы. По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы. По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.