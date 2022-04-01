В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой.
Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы.
По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.
Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы. По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.