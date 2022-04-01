В России предложили ограничить продажу долей в квартирах

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Совет при президенте РФ по кодификации законодательства отказался ограничивать продажу долей в квартирах Фото:

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой.

Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы.

По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.

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Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел запрет на продажу долей в квартирах лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев. Соответствующий законопроект был предложен Мосгордумой. Совет при президенте РФ по кодификации законодательства рассмотрел законопроект, предусматривающий запрет на продажу долей в квартирах «посемейного проживания» третьим лицам, не являющимся близкими родственниками владельцев, а также признание ничтожными договоров о продаже «невыделенных долей в праве общей собственности», передает «Коммерсант». Отмечается, что Совет принял решение отказаться от этой инициативы. По мнению авторов предложения, внесение таких поправок помогло бы в борьбе с рейдерством и «криминализацией рынка недвижимости». Юристы разошлись во мнении при оценке этого законопроекта. Они отметили, что в действующем законодательстве имеются «пробелы» по части этого вопроса, однако некоторые адвокаты считают, что можно было бы обойтись установлением единой судебной практики по таким делам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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