Летчик, бежавший из афганского плена, поддержал спецоперацию

01 апреля 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Владимир Шарпатов заявил, что операцию нужно было начать раньше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Герой России, экс-депутат Тюменской областной думы Владимир Шарпатов поддержал спецоперацию РФ на Украине. Слова известного летчика приводит информационный центр правительства региона. «В новом веке фашизм снова поднял голову. Считаю, что спецоперацию надо было начать раньше. Нашим я желаю победы, здоровыми вернуться на Родину, а здесь мы их отблагодарим», — заявил Шарпатов. Владимир Ильич Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке. В 1996 году после года плена в городе Кандагаре в Афганистане смог совершить побег. В 2009 году на экраны вышел фильм «Кандагар», посвященный этим событиям, где роль Шарпатова сыграл Александр Балуев. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация соседней страны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Герой России, экс-депутат Тюменской областной думы Владимир Шарпатов поддержал спецоперацию РФ на Украине. Слова известного летчика приводит информационный центр правительства региона. «В новом веке фашизм снова поднял голову. Считаю, что спецоперацию надо было начать раньше. Нашим я желаю победы, здоровыми вернуться на Родину, а здесь мы их отблагодарим», — заявил Шарпатов. Владимир Ильич Шарпатов — советский и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке. В 1996 году после года плена в городе Кандагаре в Афганистане смог совершить побег. В 2009 году на экраны вышел фильм «Кандагар», посвященный этим событиям, где роль Шарпатова сыграл Александр Балуев. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация соседней страны.