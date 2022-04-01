УрФУ упростил поступление в вуз для части абитуриентов

300 школьников из разных регионов России ждут увлекательные лекции и полезные мастер-классы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участники уникального проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» будут иметь преимущества при поступлении в университет. Школьники из разных регионов России получат дополнительные баллы при зачислении в вуз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе университета.

«300 школьников приедут в УрФУ, чтобы принять участие в уникальной акции „Тест-драйв в Уральском федеральном“. Они смогут больше узнать об университете, векторах учебного и внеучебного развития. Все участники очного этапа проекта получат сертификаты участника проекта, который дает право на получение двух дополнительных баллов при поступлении в УрФУ в 2022 году», — сказано в сообщении.

Преподаватели УрФУ познакомят школьников с возможностями университета. «Мы подготовили программу таким образом, чтобы ребятам точно не было скучно. Мы надеемся, что знакомство с преподавателями поможет школьникам определиться с будущей профессией», — рассказали в пресс-службе вуза.

Чтобы попасть в очный этап школьникам необходимо было пройти тестирование, а также выполнить два творческих задания и выиграть в голосовании. В результате успешно с этим справились 70 команд. Ранее URA.RU писало, что Уральский федеральный университет вошел в список лучших вузов России. УрФУ вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.