Власти Екатеринбурга страхуются от удара санкций по уборке города. Мэр ввел новый запрет

03 апреля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

В администрации заверяют, что проблем с запчастями в ДЭУ пока нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил продавать списанную уборочную технику, сообщил источник URA.RU, участвовавший в закрытом заседании городского штаба «по обеспечению экономической и социальной стабильности» 1 апреля. По словам собеседника агентства, это должно помочь, если возникнет острая нехватка запчастей из-за санкций. «Глава запретил продавать списанную технику. Ее будут разбирать на запчасти и пригодные детали использовать для машин, которые еще на ходу», — поделился источник. При этом он отметил: на сегодняшний день проблем с комплектующими у дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые отвечают за уборку города от снега и грязи, нет. Как и у «Гортранса», занимающегося автобусными, трамвайными и троллейбусными перевозками. Вероятно, общественного транспорта распоряжение Орлова тоже касается. В пресс-релизе мэрии, подготовленном по итогам совещания, о поручении градоначальника не говорилось. «Дорожно-коммунальная техника столицы Урала полностью обеспечена запчастями для планового обслуживания. <…> Ряд муниципальных предприятий и учреждений, например, Горсвет, Зеленстрой и Екатеринбургское лесничество заключили контракты на поставку всех необходимых материалов и комплектующих. <…> Срыва поставок оригинальных запчастей и их аналогов не прогнозируется», — рассказали в горадминистрации. Как писало URA.RU, страны ЕС резко усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Путин заявлял, что цель Запада — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов запретил продавать списанную уборочную технику, сообщил источник URA.RU, участвовавший в закрытом заседании городского штаба «по обеспечению экономической и социальной стабильности» 1 апреля. По словам собеседника агентства, это должно помочь, если возникнет острая нехватка запчастей из-за санкций. «Глава запретил продавать списанную технику. Ее будут разбирать на запчасти и пригодные детали использовать для машин, которые еще на ходу», — поделился источник. При этом он отметил: на сегодняшний день проблем с комплектующими у дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), которые отвечают за уборку города от снега и грязи, нет. Как и у «Гортранса», занимающегося автобусными, трамвайными и троллейбусными перевозками. Вероятно, общественного транспорта распоряжение Орлова тоже касается. В пресс-релизе мэрии, подготовленном по итогам совещания, о поручении градоначальника не говорилось. «Дорожно-коммунальная техника столицы Урала полностью обеспечена запчастями для планового обслуживания. <…> Ряд муниципальных предприятий и учреждений, например, Горсвет, Зеленстрой и Екатеринбургское лесничество заключили контракты на поставку всех необходимых материалов и комплектующих. <…> Срыва поставок оригинальных запчастей и их аналогов не прогнозируется», — рассказали в горадминистрации. Как писало URA.RU, страны ЕС резко усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. С российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Путин заявлял, что цель Запада — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.