Избитая в Екатеринбурге женщина находится в тяжелом состоянии

04 апреля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемого пока не нашли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе Сортировки мужчина 28 марта напал на 42-летнюю Наталью Зайцеву, пока она подкармливала бездомных собак. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. «Какой-то мужик подошел сзади и ударил Наташу по голове бутылкой шампанского. Оттащил к мусорке и бил, бил и бил. Запинывал», — рассказала читательница E1.RU. По словам женщины, у пострадавшей была пробита голова. Сейчас Наталья находится в 23-й больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Женщине сделали операцию, через две недели планируют сделать еще одну, чтобы восстановить поврежденный лицевой скелет. По словам директора цветочного магазина, в котором работала избитая женщина, на камере, которая зафиксировала происходящее, видно, что на женщину напал высокий мужчина в маске и капюшоне. Его личность пока не установлена. Отделом полиции №11 возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Мы обратились за комментариями в пресс-службу УМВД по Свердловской области, но ответа на звонок не последовало. Ранее 11 февраля на Сортировке в Екатеринбурге компания подростков-южан пристала к пассажирке автобуса №57. После чего девушка позвонила матери, чтобы та ее встретила. На остановке подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а на происшествие отреагировал губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал лично разобраться в ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге в районе Сортировки мужчина 28 марта напал на 42-летнюю Наталью Зайцеву, пока она подкармливала бездомных собак. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. «Какой-то мужик подошел сзади и ударил Наташу по голове бутылкой шампанского. Оттащил к мусорке и бил, бил и бил. Запинывал», — рассказала читательница E1.RU. По словам женщины, у пострадавшей была пробита голова. Сейчас Наталья находится в 23-й больнице, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Женщине сделали операцию, через две недели планируют сделать еще одну, чтобы восстановить поврежденный лицевой скелет. По словам директора цветочного магазина, в котором работала избитая женщина, на камере, которая зафиксировала происходящее, видно, что на женщину напал высокий мужчина в маске и капюшоне. Его личность пока не установлена. Отделом полиции №11 возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК РФ). Мы обратились за комментариями в пресс-службу УМВД по Свердловской области, но ответа на звонок не последовало. Ранее 11 февраля на Сортировке в Екатеринбурге компания подростков-южан пристала к пассажирке автобуса №57. После чего девушка позвонила матери, чтобы та ее встретила. На остановке подростки вышли из автобуса и избили обеих женщин. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а на происшествие отреагировал губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал лично разобраться в ситуации.