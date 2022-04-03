Карты свердловских «Мегамартов» меняют на скидки в «Магните»

Карты лояльности свердловской сети «Мегамарт» начали менять на карты «Магнита». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов в Екатеринбурге.
«Сейчас будут обменивать [клубные карты „Мегамарта“] на карты лояльности „Магнита“, в предложение входят максимальные скидки до 10%. Но нам их пока не привезли», — сообщил работник на кассе. Пресс-служба «Мегамарта» на момент публикации не ответила на соответствующий запрос корреспондента URA.RU.
Ранее стало известно, что краснодарский ритейлер «Магнит» переоборудует филиалы «Мегамарта» под сетевые суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Такое решение связано с приобретением компанией «Магнит» холдинговой компании Dixy Holding Limited летом 2021 года. В Свердловской области пока еще открыто 35 супермаркетов «Мегамарт», еще четыре есть в Тюмени.
Карты лояльности свердловской сети «Мегамарт» начали менять на карты «Магнита». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов в Екатеринбурге. «Сейчас будут обменивать [клубные карты „Мегамарта“] на карты лояльности „Магнита“, в предложение входят максимальные скидки до 10%. Но нам их пока не привезли», — сообщил работник на кассе. Пресс-служба «Мегамарта» на момент публикации не ответила на соответствующий запрос корреспондента URA.RU. Ранее стало известно, что краснодарский ритейлер «Магнит» переоборудует филиалы «Мегамарта» под сетевые суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Такое решение связано с приобретением компанией «Магнит» холдинговой компании Dixy Holding Limited летом 2021 года. В Свердловской области пока еще открыто 35 супермаркетов «Мегамарт», еще четыре есть в Тюмени.