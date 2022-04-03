03 апреля 2022
02 апреля 2022

Карты свердловских «Мегамартов» меняют на скидки в «Магните»

© Служба новостей «URA.RU»
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Обладателям карты «Мегамарта» обещают максимальные скидки в «Магните» — до 10% Фото:

Карты лояльности свердловской сети «Мегамарт» начали менять на карты «Магнита». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов в Екатеринбурге.

«Сейчас будут обменивать [клубные карты „Мегамарта“] на карты лояльности „Магнита“, в предложение входят максимальные скидки до 10%. Но нам их пока не привезли», — сообщил работник на кассе. Пресс-служба «Мегамарта» на момент публикации не ответила на соответствующий запрос корреспондента URA.RU.

Ранее стало известно, что краснодарский ритейлер «Магнит» переоборудует филиалы «Мегамарта» под сетевые суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Такое решение связано с приобретением компанией «Магнит» холдинговой компании Dixy Holding Limited летом 2021 года. В Свердловской области пока еще открыто 35 супермаркетов «Мегамарт», еще четыре есть в Тюмени.

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Карты лояльности свердловской сети «Мегамарт» начали менять на карты «Магнита». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники одного из магазинов в Екатеринбурге. «Сейчас будут обменивать [клубные карты „Мегамарта“] на карты лояльности „Магнита“, в предложение входят максимальные скидки до 10%. Но нам их пока не привезли», — сообщил работник на кассе. Пресс-служба «Мегамарта» на момент публикации не ответила на соответствующий запрос корреспондента URA.RU. Ранее стало известно, что краснодарский ритейлер «Магнит» переоборудует филиалы «Мегамарта» под сетевые суперсторы «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Такое решение связано с приобретением компанией «Магнит» холдинговой компании Dixy Holding Limited летом 2021 года. В Свердловской области пока еще открыто 35 супермаркетов «Мегамарт», еще четыре есть в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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