Текслер предложил льготные кредиты бизнесу из-за санкций

Губернатор Алексей Текслер анонсировал новые меры поддержки МСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления станут льготные кредиты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, об этом он 4 апреля заявил на встрече с президентом «ОПОРА России» Александром Калининым.

«Подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают меры поддержки малого и среднего бизнеса. В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера — это стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперацию с крупными предприятиями», — отметил Текслер.

Калинин заявил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). Более 400 тысяч южноуральцев работают в малом бизнесе региона.

Губернатор поблагодарил президента «Опоры России» за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку МСП, а после введения внешних санкций — почти в три раза.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России и запрет ее культуры. Чтобы защитить экономику страны, федеральные и региональные власти запускают меры по импортозамещению.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам