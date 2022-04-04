Текслер предложил льготные кредиты бизнесу из-за санкций

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер анонсировал новые меры поддержки МСП Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления станут льготные кредиты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, об этом он 4 апреля заявил на встрече с президентом «ОПОРА России» Александром Калининым.

«Подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают меры поддержки малого и среднего бизнеса. В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера — это стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперацию с крупными предприятиями», — отметил Текслер.

Калинин заявил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). Более 400 тысяч южноуральцев работают в малом бизнесе региона.

Губернатор поблагодарил президента «Опоры России» за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку МСП, а после введения внешних санкций — почти в три раза.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России и запрет ее культуры. Чтобы защитить экономику страны, федеральные и региональные власти запускают меры по импортозамещению.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления станут льготные кредиты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, об этом он 4 апреля заявил на встрече с президентом «ОПОРА России» Александром Калининым. «Подписаны все нормативно-правовые акты, которые запускают меры поддержки малого и среднего бизнеса. В первую очередь это увеличение финансирования микрозаймов по льготной ставке, отсрочки по ранее выданным займам. Новая мера — это стимулирование проектов импортозамещения, так как малый бизнес все больше включается в кооперацию с крупными предприятиями», — отметил Текслер. Калинин заявил, что в Челябинской области действует 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП). Более 400 тысяч южноуральцев работают в малом бизнесе региона. Губернатор поблагодарил президента «Опоры России» за командную работу на региональном и федеральном уровнях при разработке мер поддержки бизнеса в условиях санкций. В области более чем в два раза увеличено финансирование на поддержку МСП, а после введения внешних санкций — почти в три раза. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России и запрет ее культуры. Чтобы защитить экономику страны, федеральные и региональные власти запускают меры по импортозамещению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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