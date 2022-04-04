04 апреля 2022

В гибели челябинского школьника подозревают подростка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Следственный комитет проводит проверку ситуации Фото:

В деле со смертью челябинского школьника появился первый подозреваемый. Им оказался 14-летний сверстник погибшего, сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, 4 апреля 2022 года, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на фоне бытового конфликта, нанес удары 14-летнему сверстнику. От полученных травм подросток скончался», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Тело мальчика было найдено жителями микрорайона вечером 4 апреля. Они вызвали бригаду скорой помощи, врачи констатировали смерть. Накануне стало известно, что мальчик подрался на улице.

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В деле со смертью челябинского школьника появился первый подозреваемый. Им оказался 14-летний сверстник погибшего, сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области. «По версии следствия, 4 апреля 2022 года, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на фоне бытового конфликта, нанес удары 14-летнему сверстнику. От полученных травм подросток скончался», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков. В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Тело мальчика было найдено жителями микрорайона вечером 4 апреля. Они вызвали бригаду скорой помощи, врачи констатировали смерть. Накануне стало известно, что мальчик подрался на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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