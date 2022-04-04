В гибели челябинского школьника подозревают подростка

Следственный комитет проводит проверку ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деле со смертью челябинского школьника появился первый подозреваемый. Им оказался 14-летний сверстник погибшего, сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, 4 апреля 2022 года, подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на фоне бытового конфликта, нанес удары 14-летнему сверстнику. От полученных травм подросток скончался», — рассказал URA.RU старший помощник руководителя ведомства Владимир Шишков.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Тело мальчика было найдено жителями микрорайона вечером 4 апреля. Они вызвали бригаду скорой помощи, врачи констатировали смерть. Накануне стало известно, что мальчик подрался на улице.