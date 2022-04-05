Пермские власти нашли способ заблокировать проект экс-депутата

Планы пермского олигарха по строительству коттеджного поселка в лесу срываются из-за намерений правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Пермского края намерено присвоить статус особо охраняемой природной территории бывшему полигону ВКИУ на ул. Новогайвинская, 118, где сейчас идет строительство коттеджного поселка «Новая Курья». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. Большая часть участков на Новогайвинской принадлежит экс-депутату заксобрания, бизнесмену Александру Флегинскому. Против застройки выступают пермские власти.

«На днях краевое минприроды вынесет на оценку регулирующего воздействия проект постановления правительства Пермского края «Об особо охраняемой природной территории регионального значения экологическом парке «Новогайвинский». Его создадут на правом берегу реки Камы», — сообщил источник. Речь идет о кварталах 59:01:0719226 и 59:01:0710042. Территории площадью 292 га присвоят статус особо охраняемой территории (ООПТ) регионального значения. Рядом с ней располагаются ООПТ местного значения — Закамский бор и долина р. Гайва.

По словам собеседника в правительстве, ООО «Панорама», которое владеет участками на Новогайвинской, 118 и связано с Александром Флегинским, сейчас якобы спешно распродает землю. На сайте проекта «Новая курья» сейчас действительно идет активная продажа участков. На карте свободных участков, которая есть на сайте, видно, что их осталось не так много — около 25. Большая часть — примерно 60 — уже проданы или забронированы.

«Изымать уже реализованные участки пермские власти не собираются. Уникальный сосновый бор в 20 минутах езды от центра краевой столицы, которым предприниматель заманивает пермяков, в ближайшее время получит статус особо охраняемой природной территории. А это влечет за собой запрет на стройку, проезд транспорта, рубку деревьев и прочие манипуляции. За нарушение — наказание вплоть до уголовного», — говорит собеседник, близкий к краевым властям.

URA.RU направило запрос представителям Александра Флегинского. На момент публикации ответ не был получен.

В границах экопарка оказываются 285 га бывшего полигона ПВКИУ. Из них «Панораме» принадлежит семь участков площадью 89 га. Компания планировала построить тут экодеревню со школой и детским садом. Администрация Перми в 2020 году изменила зонирование территории — с зоны малоэтажной застройки на зону рекреации. «Панорама» оспорила это решение в суде и выиграла дело, в том числе, в апелляции.

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