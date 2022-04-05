05 апреля 2022

Суд пересмотрел приговор осужденному пермскому экс-министру

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Суд по избранию меры пресечения экс-министру Пермского края Ковтуну Андрею в Свердловском районном суде. Пермь, ковтун андрей
Суд лишил Андрея Ковтуна права занимать должности на госслужбе Фото:

Пермский краевой суд изменил приговор в отношении экс-министра территориальной безопасности края Андрея Ковтуна. В январе Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего чиновника регионального правительства к условному сроку и штрафу. Пермский краевой суд также лишил его права работать госслужащим, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Установлен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года», — пояснили в суде.

Кроме того, судом снят арест с 37 100 долларов. Валюта была изъята у подельника Ковтуна, Вячеслава Верещагина. При этом арест, наложенный на 18 550 долларов Верещагина, сохранен «в обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска».

URA.RU рассказывало, что Ковтун фиктивно трудоустроил Верещагина егерем в отряд противопожарной службы. Последний также был осужден за мошенничество. В августе 2020 года Ковтун уже за превышение должностных полномочий получил 3 года и 8 месяцев условно. А его сын, Виталий, за мошенничество был приговорен к двум годам условного срока.

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Пермский краевой суд изменил приговор в отношении экс-министра территориальной безопасности края Андрея Ковтуна. В январе Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего чиновника регионального правительства к условному сроку и штрафу. Пермский краевой суд также лишил его права работать госслужащим, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Установлен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года», — пояснили в суде. Кроме того, судом снят арест с 37 100 долларов. Валюта была изъята у подельника Ковтуна, Вячеслава Верещагина. При этом арест, наложенный на 18 550 долларов Верещагина, сохранен «в обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска». URA.RU рассказывало, что Ковтун фиктивно трудоустроил Верещагина егерем в отряд противопожарной службы. Последний также был осужден за мошенничество. В августе 2020 года Ковтун уже за превышение должностных полномочий получил 3 года и 8 месяцев условно. А его сын, Виталий, за мошенничество был приговорен к двум годам условного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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