Суд пересмотрел приговор осужденному пермскому экс-министру

Суд лишил Андрея Ковтуна права занимать должности на госслужбе Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский краевой суд изменил приговор в отношении экс-министра территориальной безопасности края Андрея Ковтуна. В январе Ленинский районный суд Перми приговорил бывшего чиновника регионального правительства к условному сроку и штрафу. Пермский краевой суд также лишил его права работать госслужащим, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Установлен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года», — пояснили в суде.

Кроме того, судом снят арест с 37 100 долларов. Валюта была изъята у подельника Ковтуна, Вячеслава Верещагина. При этом арест, наложенный на 18 550 долларов Верещагина, сохранен «в обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска».

URA.RU рассказывало, что Ковтун фиктивно трудоустроил Верещагина егерем в отряд противопожарной службы. Последний также был осужден за мошенничество. В августе 2020 года Ковтун уже за превышение должностных полномочий получил 3 года и 8 месяцев условно. А его сын, Виталий, за мошенничество был приговорен к двум годам условного срока.