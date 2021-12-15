Суд изменил приговор пермскому экс-министру

Андрей Ковтун обвиняется в еще одном фиктивном трудоустройстве егеря Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске изменил приговор бывшему министру территориальной безопасности Пермского края Андрею Ковтуну. Как сообщает РБК-Прикамье, ему вернули звание генерал-майора.

«„Исключить дополнительное наказание в виде лишения специального звания генерал-майор внутренней службы“ — такое решение принято в отношении осужденного Андрея Ковтуна, — пишет издание. — Андрей Ковтун 15 декабря подтвердил РБК Пермь, что снова генерал и добавил, что приговор оспаривается дальше».

Андрея Ковтуна признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он воспользовался служебным положением и дал распоряжение фиктивно устроить в одну из пожарных частей своего знакомого Владимира Чудинова. По факту Чудинов работал егерем в охотхозяйстве. В качестве зарплаты он получил 793 тыс. руб. Ковтун вину признал частично. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 8 месяцев условно, штрафа в 50 тыс. руб., а также лишения звания генерал-майора.

В этом году Андрею Ковтуну предъявили новое обвинение — в фиктивном трудоустройстве еще одного егеря в пожарную службу. Летом 2021 года за мошенничество с бюджетными средствами Главного Управления МЧС по Пермскому также получил условное наказание сын Андрея Ковтуна Виталий.