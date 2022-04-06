Челябинский экс-депутат избежал банкротства

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ВЫБОРЫ 2018. Встреча кандидата в президенты Бориса Титова с избирателями и выступление Евгения Маргулиса. Челябинск, тургумбаев валихан
Валихан Тургумбаев сумел доказать, что финансовые претензии к нему безосновательны (фото из архива) Фото:

Экс-депутат областного заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев избежал банкротства, запущенного по инициативе налоговой службы. В официальных документах арбитражного суда Челябинской области говорится о возвращении заявления о признании должника банкротом. Как сообщил URA.RU Тургумбаев, никаких долгов у него нет, а претензии к нему возникли из-за ошибки.

«Заявление отозвано, поскольку никаких долгов у меня ни перед кем нет. Суд признал мою правоту, что ранее налоговая служба предоставила неточные данные по моей задолженности», — сообщил URA.RU Тургумбаев причину закрытия дела о банкротстве.

Заявление о признании Тургумбаева банкротом было подано межрегиональной инспекцией ФНС по Челябинской области 27 января. Сумма исковых требований составила 1 млн 221 тысячу 664 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинские VIP могут избежать финансового краха из-за введенного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным с 1 апреля моратория о банкротстве по требованию кредиторов. Тургумбаев заявил, что на момент нововведения он уже знал о решении арбитражного суда и не собирался воспользоваться этим правом.

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Экс-депутат областного заксобрания Челябинской области Валихан Тургумбаев избежал банкротства, запущенного по инициативе налоговой службы. В официальных документах арбитражного суда Челябинской области говорится о возвращении заявления о признании должника банкротом. Как сообщил URA.RU Тургумбаев, никаких долгов у него нет, а претензии к нему возникли из-за ошибки. «Заявление отозвано, поскольку никаких долгов у меня ни перед кем нет. Суд признал мою правоту, что ранее налоговая служба предоставила неточные данные по моей задолженности», — сообщил URA.RU Тургумбаев причину закрытия дела о банкротстве. Заявление о признании Тургумбаева банкротом было подано межрегиональной инспекцией ФНС по Челябинской области 27 января. Сумма исковых требований составила 1 млн 221 тысячу 664 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинские VIP могут избежать финансового краха из-за введенного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным с 1 апреля моратория о банкротстве по требованию кредиторов. Тургумбаев заявил, что на момент нововведения он уже знал о решении арбитражного суда и не собирался воспользоваться этим правом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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