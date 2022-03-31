Челябинские VIP избегут банкротства из-за санкций

Валихан Тургумбаев — один из тех, кто может избежать банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Челябинский депутат гордумы Олег Иванов и экс-депутат закосбрания региона Валихан Тургумбаев могут избежать процесса банкротства, запущенного кредиторами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, для этого им не нужно специально заявлять о своем праве на мораторий, введенный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным из-за антироссийских санкций

«Заявлять о своем праве на мораторий о банкротстве формально не нужно, но в тоже время любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория. Решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов», — отметили URA.RU в пресс-службе УФНС.

Иск о банкротстве Иванова 22 марта подала его бывший партнер по бизнесу Екатерина Дмитрова. Дело депутата о банкротстве в арбитражном суде пока оставлено без движения. Согласно базе данных судебных дел, заявление о признании Тургумбаева банкротом подано межрегиональной инспекцией ФНС по региону в конце января и делу также не дали ход.

Тургумбаев в разговоре с корреспондентом URA.RU не стал комментировать свой процесс. Его задолженность перед налоговой составляет 1 млн 221 тысяч рублей. Дозвониться до Иванова URA.RU не удалось, но финансовые проблемы у него серьезнее — общая сумма финансовых претензий к депутату превышает 450 млн рублей.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о вступлении с 1 апреля в силу моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов. Эта мера будет действовать полгода и поможет предпринимателям справиться со сложностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места. Поводом для введения санкций против России стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, такая практика имеет все признаки экономической войны, направленной против граждан России.

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