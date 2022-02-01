01 февраля 2022
31 января 2022

Налоговики банкротят экс-депутата челябинского заксобрания. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Текслера в Законодательном собрании Челябинской области перед депутатами. Челябинск, тургумбаев валихан
ФНС в суде требует признать несостоятельным Валихана Тургумбаева Фото:

Налоговая инспекция требует признать банкротом экс-депутата закосбрания Челябинской области Валихана Тургумбаева, возглавлявшего региональное отделение «Партии Роста». Это следует из базы данных судебных дел.

«Заявление о признании Тургумбаева банкротом подано межрегиональной инспекцией ФНС по Челябинской области 27 января. Сумма исковых требований составляет 1 млн 221 тысячу 664 рубля. Дата заседания по делу еще не назначена», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Сам Тургумбаев на момент подготовки новости не ответил на звонок корреспондента агентства. В базе данных регионального управления Федеральной службы судебных приставов в отношении него числится восемь неоплаченных судебных производств примерно на 1 млн рублей. Почти вся эта сумма сформирована тремя требованиями налоговой инспекции о взыскании задолженности по налогам и сборам.

Тургумбаев на протяжении четырех лет возглавлял областное отделение «Партии Роста», являясь также депутатом областного парламента. В 2020 году Челябинское УФАС передало в правоохранительные органы материалы о картельном сговоре между мэрией Златоуста, трестом «Уралавтострой» и ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп», принадлежащими Тургумбаеву и его сыну. В новый состав заксобрания региона бизнесмен уже не попал.

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Налоговая инспекция требует признать банкротом экс-депутата закосбрания Челябинской области Валихана Тургумбаева, возглавлявшего региональное отделение «Партии Роста». Это следует из базы данных судебных дел. «Заявление о признании Тургумбаева банкротом подано межрегиональной инспекцией ФНС по Челябинской области 27 января. Сумма исковых требований составляет 1 млн 221 тысячу 664 рубля. Дата заседания по делу еще не назначена», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Сам Тургумбаев на момент подготовки новости не ответил на звонок корреспондента агентства. В базе данных регионального управления Федеральной службы судебных приставов в отношении него числится восемь неоплаченных судебных производств примерно на 1 млн рублей. Почти вся эта сумма сформирована тремя требованиями налоговой инспекции о взыскании задолженности по налогам и сборам. Тургумбаев на протяжении четырех лет возглавлял областное отделение «Партии Роста», являясь также депутатом областного парламента. В 2020 году Челябинское УФАС передало в правоохранительные органы материалы о картельном сговоре между мэрией Златоуста, трестом «Уралавтострой» и ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп», принадлежащими Тургумбаеву и его сыну. В новый состав заксобрания региона бизнесмен уже не попал.
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Ссылки по теме
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