Компанию челябинского экс-депутата наказали за участие в сговоре

Компанию Валихана Тургумбаева оштрафовали на 1,2 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компанию ООО «Специализированный застройщик Би. Ай. Ди Групп», принадлежащую экс-депутату закосбрания региона Валихану Тургумбаеву, оштрафовали на 1,2 млн рублей. Это наказание застройщик получил за участие в сговоре на торгах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

«Антиконкурентные действия выявлены на аукционе в Златоусте по приобретению в муниципальную собственность 59 благоустроенных квартир путем участия в долевом строительстве. Эти квартиры были предназначены для переселения граждан из жилья, непригодного для проживания», — заявили в пресс-службе ведомства.

В УФАС отмечают, что суды двух инстанций подтвердили правомерность назначенного штрафа. Антимонопольная проверка выявила, что ООО «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп» и АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» согласовали тактику своего участия в аукционе.

Согласно договоренностям, в случае отсутствия иных участников «СЗ Би.Ай.Ди Групп» первым подает ценовое предложение, а «СЗ Трест Уралавтострой» следующим предложением снижает цену, но не более чем на 0,5 процентов. По итогам аукциона контракт по цене 69,4 млн рублей заключен с «Трест Уралавтострой».

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Златоуста подала иск в арбитражный суд области на компанию «СЗ Би. Ай. Ди Групп». В администрации утверждают, что компания экс-депутата сорвала сроки сдачи многоквартирного дома по адресу квартал Молодежный № 2.

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