«Форвард» вместе с мэрией Перми намерен создать городской велопрокат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский велозавод «Форвард» намерен возродить производство известных с советских времен велосипедов «Кама». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

«Крупнейший в стране производитель и поставщик велосипедов „Форвард“ готов увеличивать рынок сбыта своей продукции. Одним из драйверов развития в ближайшие два года могут стать планы по возрождению велосипедов легендарного пермского бренда „Кама“», — отметили в пресс-службе копании.

В текущей экономической ситуации, связанной с изменением рынков сбыта и потребности в импортозамещании, на заводе планируют установить дополнительное оборудование. Помимо минимизации рисков производства, это поможет создать новые рабочие места, отметил управляющий директор ООО «Форвард» Андрей Муковников.

«Уже намечен ряд проектов на локализацию термопластавтоматов, штампованных деталей, алюминиевых рам, есть инициатива. Одно из перспективных направлений — совместная работа с белорусской компанией-производителем велосипедов „Аист“ ООО „МотоВелоЗавод“», — отметили в «Форварде». Завод в сотрудничестве с мэрией также планирует создать в Перми к 300-летию города сеть велопрокатов.

За пять лет «Форвард» произвел 3 млн велосипедов восьми брендов. За день завод выпускает 3 тысячи штук. С 2021 года компания начала производство электровелосипедов. Ее продукция представлена в 1500 магазинах в России и СНГ.

Необходимость в импортозамещении и поиске новых рынков возникла из-за санкционного давления на РФ со стороны Запада. Экономическое воздействие на Россию они оказывают с начала 2000-х годов. После начала спецоперации по предотвращению геноцида русских на Донбассе, санкции ужесточили. Истинной целью является «отмена России», отмечал президент РФ Владимир Путин.

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