В УрФУ определились со стартом приемной кампании 2022 года

Старт приемной кампании в УрФУ продлится с 20 июня по 31 августа 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном университете объявили, когда стартует прием документов на очное обучение в 2022 году. Старт приемной кампании продлится с 20 июня по 31 августа. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе учебного заведения.

«Очный прием документов от поступающих в вуз в этом году продлится с 20 июня по 31 августа. Соответствующий приказ об организации приемной кампании подписан», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что участники уникального проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» будут иметь преимущества при поступлении в университет. Школьники из разных регионов России получат дополнительные баллы при зачислении в вуз.

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