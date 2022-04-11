В УрФУ определились со стартом приемной кампании 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, уральский федеральный университет, высшее образование, гук урфу, урфу, плата за обучение
Старт приемной кампании в УрФУ  продлится с 20 июня по 31 августа 2022 года Фото:

В Уральском федеральном университете объявили, когда стартует прием документов на очное обучение в 2022 году. Старт приемной кампании продлится с 20 июня по 31 августа. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе учебного заведения.

«Очный прием документов от поступающих в вуз в этом году продлится с 20 июня по 31 августа. Соответствующий приказ об организации приемной кампании подписан», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что участники уникального проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» будут иметь преимущества при поступлении в университет. Школьники из разных регионов России получат дополнительные баллы при зачислении в вуз.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В Уральском федеральном университете объявили, когда стартует прием документов на очное обучение в 2022 году. Старт приемной кампании продлится с 20 июня по 31 августа. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе учебного заведения. «Очный прием документов от поступающих в вуз в этом году продлится с 20 июня по 31 августа. Соответствующий приказ об организации приемной кампании подписан», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что участники уникального проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» будут иметь преимущества при поступлении в университет. Школьники из разных регионов России получат дополнительные баллы при зачислении в вуз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...