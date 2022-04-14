МО: более сотни военных Украины сдались в плен за сутки

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Ночью в Мариуполе сдались еще 134 украинских военных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь сложили оружие еще 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки сдались 1160 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров», — сообщили в ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. По данным Минобороны, это 1026 человек, среди которых 47 женщин. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации).

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры.

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В Мариуполе за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь сложили оружие еще 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки сдались 1160 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров», — сообщили в ведомстве. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. По данным Минобороны, это 1026 человек, среди которых 47 женщин. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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