МО: более сотни военных Украины сдались в плен за сутки

Ночью в Мариуполе сдались еще 134 украинских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь сложили оружие еще 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки сдались 1160 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, среди них 176 офицеров», — сообщили в ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. По данным Минобороны, это 1026 человек, среди которых 47 женщин. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации).

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры.