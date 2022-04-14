Спасатели предупредили свердловчан о шторме

В Екатеринбурге ожидают ветер до 15 метров в секунду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область 15 апреля придут дожди и ветер до 15 метров в секунду, рассказали URA.RU в региональном управлении МЧС. Местным жителям советуют подготовиться к непогоде.

«Ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду, сильные осадки в виде дождей. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять и элементы кровли и стекол, сорванных ветром.

Также в министерстве советуют соблюдать меры пожарной безопасности, не работать на открытом воздухе и на высоте. Владельцам домов рекомендуют проверить ливневки и другие дренажные системы, а автомобилистам — не парковать транспорт возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Лучше всего оставить автомобиль на крытой парковке. Сообщить о происшествии или попросить помощи у спасателей можно по телефонам 101 и 112.

По данным сервиса Gismeteo, 15 апреля температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до 16 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь.