Генпрокуратура вмешалась в войну жителей ХМАО с коммунальщиками

В ХМАО Генпрокуратура вмешалась в конфликт жителей региона с управляющими компаниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам проверок Генеральная прокуратура России вынесла ряд предупреждений югорским управляющим компаниям, на которые жаловались жители региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По итогам личного приема заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева по вопросам, связанным с деятельностью управляющих организаций, восстановлены права жителей ряда домов в ХМАО. По итогам надзорных мероприятия изложенные доводы подтвердились», — сказано в сообщении прокуратуры.

По информации пресс-службы, проверки проходили в Ханты-Мансийске и поселении Междуреченский. Все нарушения управляющими компаниями были устранены.