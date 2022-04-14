14 апреля 2022

Генпрокуратура вмешалась в войну жителей ХМАО с коммунальщиками

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
В ХМАО Генпрокуратура вмешалась в конфликт жителей региона с управляющими компаниями Фото:

По итогам проверок Генеральная прокуратура России вынесла ряд предупреждений югорским управляющим компаниям, на которые жаловались жители региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По итогам личного приема заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева по вопросам, связанным с деятельностью управляющих организаций, восстановлены права жителей ряда домов в ХМАО. По итогам надзорных мероприятия изложенные доводы подтвердились», — сказано в сообщении прокуратуры.

По информации пресс-службы, проверки проходили в Ханты-Мансийске и поселении Междуреченский. Все нарушения управляющими компаниями были устранены.

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По итогам проверок Генеральная прокуратура России вынесла ряд предупреждений югорским управляющим компаниям, на которые жаловались жители региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По итогам личного приема заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева по вопросам, связанным с деятельностью управляющих организаций, восстановлены права жителей ряда домов в ХМАО. По итогам надзорных мероприятия изложенные доводы подтвердились», — сказано в сообщении прокуратуры. По информации пресс-службы, проверки проходили в Ханты-Мансийске и поселении Междуреченский. Все нарушения управляющими компаниями были устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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