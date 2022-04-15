Шипулин и еще один свердловский депутат ГД потеряли в доходах

16 апреля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Антону Шипулину по-прежнему принадлежит множество объектов недвижимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат Госдумы от Свердловской области, экс-биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») потерял в доходах за год. Как следует из его декларации за 2021-й, размещенной на сайте парламента, Шипулин заработал на 3,4 миллиона меньше, чем за предыдущие 12 месяцев, — 12,2 млн. Он на третьем месте в неформальном рейтинге богатейших свердловских депутатов ГД. Согласно документу, Шипулин избавился от земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (площадь — тысяча квадратных метров), а также приобрел нежилое помещение (29 кв. м.). В собственности Шипулина по-прежнему пять сельскохозяйственных участка, два сада, парк, дом и две квартиры (545 кв. м., 130,1 кв. м. и 48,8 кв. м. соответственно), два гаража и восемь помещений. Автопарк депутата за год пополнился Kia Carnival и Toyota Land Cruiser 76 (два других Land Cruiser он продал). Кроме того, Шипулину принадлежат BMW X6, мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход и прицеп. Доходы коммуниста Николая Езерского упали на 800 тысяч (7,1 миллиона). Список его собственности остался неизменным: земельный участок (1,3 тысячи квадратных метров), два дома (509 и 112,6 кв. м.) и квартира (88,4 кв. м.). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Депутат Госдумы от Свердловской области, экс-биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») потерял в доходах за год. Как следует из его декларации за 2021-й, размещенной на сайте парламента, Шипулин заработал на 3,4 миллиона меньше, чем за предыдущие 12 месяцев, — 12,2 млн. Он на третьем месте в неформальном рейтинге богатейших свердловских депутатов ГД. Согласно документу, Шипулин избавился от земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (площадь — тысяча квадратных метров), а также приобрел нежилое помещение (29 кв. м.). В собственности Шипулина по-прежнему пять сельскохозяйственных участка, два сада, парк, дом и две квартиры (545 кв. м., 130,1 кв. м. и 48,8 кв. м. соответственно), два гаража и восемь помещений. Автопарк депутата за год пополнился Kia Carnival и Toyota Land Cruiser 76 (два других Land Cruiser он продал). Кроме того, Шипулину принадлежат BMW X6, мотоцикл BMW R1300R, снегоболотоход и прицеп. Доходы коммуниста Николая Езерского упали на 800 тысяч (7,1 миллиона). Список его собственности остался неизменным: земельный участок (1,3 тысячи квадратных метров), два дома (509 и 112,6 кв. м.) и квартира (88,4 кв. м.).