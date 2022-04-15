Пять свердловских депутатов Госдумы стали богаче за год. Один из них заработал меньше жены

16 апреля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Лев Ковпак покинул первое место в неформальном рейтинге богатейших свердловских депутатов ГД Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания По итогам 2021 года шесть депутатов Госдумы от Свердловской области задекларировали доходы, превышающие их заработки в 2020-м. Про одного из них — Зелимхана Муцоева («Единая Россия») — URA.RU уже писало. Он разбогател в 65 раз (доход — 781,8 миллиона рублей). Сын владельца сети супермаркетов «Кировский» Лев Ковпак (ЕР), который был лидером неформального рейтинга в прошлом году, в 2021-м заработал на 1,6 миллиона больше — 37,6 млн. Список его собственности за год не изменился. Но в декларации появились данные о супруге. Ее доход составил 49,3 миллиона рублей. Ей принадлежат доля в земельном участке площадью три тысячи квадратных метров, земля под торговый объект (2,5 тыс. кв. м.), квартира (72 кв. м.), семь нежилых помещений. Еще два объекта недвижимости находятся у нее в долевой собственности. Депутат Максим Иванов («Единая Россия») в 2021-м заработал на 600 тысяч рублей больше (5,8 миллиона рублей), чем в 2020-м, Андрей Альшевских (ЕР) — на 200 тысяч (5,8 млн). Доходы соавтора поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова выросли на 100 тысяч рублей (6,1 млн), Сергея Чепикова (ЕР) — на 200 тысяч (7,2 млн). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

По итогам 2021 года шесть депутатов Госдумы от Свердловской области задекларировали доходы, превышающие их заработки в 2020-м. Про одного из них — Зелимхана Муцоева («Единая Россия») — URA.RU уже писало. Он разбогател в 65 раз (доход — 781,8 миллиона рублей). Сын владельца сети супермаркетов «Кировский» Лев Ковпак (ЕР), который был лидером неформального рейтинга в прошлом году, в 2021-м заработал на 1,6 миллиона больше — 37,6 млн. Список его собственности за год не изменился. Но в декларации появились данные о супруге. Ее доход составил 49,3 миллиона рублей. Ей принадлежат доля в земельном участке площадью три тысячи квадратных метров, земля под торговый объект (2,5 тыс. кв. м.), квартира (72 кв. м.), семь нежилых помещений. Еще два объекта недвижимости находятся у нее в долевой собственности. Депутат Максим Иванов («Единая Россия») в 2021-м заработал на 600 тысяч рублей больше (5,8 миллиона рублей), чем в 2020-м, Андрей Альшевских (ЕР) — на 200 тысяч (5,8 млн). Доходы соавтора поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова выросли на 100 тысяч рублей (6,1 млн), Сергея Чепикова (ЕР) — на 200 тысяч (7,2 млн).