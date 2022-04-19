Евгений Куйвашев с восторгом отозвался о Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловским туристам стоит обратить внимание на Белоруссию, которая славится своей природой и интересными местами. Об этих достоинствах страны рассказал губернатор Евгений Куйвашев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве региона с республикой, передает корреспондент URA.RU.

«Я могу сказать, что неоднократно сам бывал в Минске, да и не только в Минске — там [в Белоруссии] есть на что посмотреть. Там прекрасная природа, потрясающе чистый город, много интересных, инновационных подходов к благоустройству жизни. Ну и, конечно же, белорусское гостеприимство. То же самое [туристам-белорусам] мы обещаем здесь [в Свердловской области]», — рассказал Куйвашев.

Его визави из белорусской делегации, вице-премьер республики Юрий Назаров, в свою очередь, поделился, что виды Свердловской области произвели на него большое впечатление. И порекомендовал своим землякам побывать в регионе: «Я уверен, что многим белорусам хочется посмотреть вашу природу… Это тоже ж красота! Ведь вы — сердце Урала. Мы летели сюда: слушайте, очень комфортно — прямой рейс [из Минска], три часа без всяких пересадок».

Ранее в Уральской ассоциации туризма назвали направления, куда свердловчане могут отправиться на майские праздники. Среди доступных вариантов — Турция, ОАЭ, бывшие республики СССР и южноамериканские направления.

Вопрос о путешествиях встал остро после закрытия воздушного пространства странами, которые ввели или поддержали санкции против России на фоне спецоперации на Украине. Как следствие, международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в РФ. Для россиян это означает, что их карты действительны на территории РФ, но пользоваться ими за рубежом невозможно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам