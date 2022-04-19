В Магнитогорске по дороге домой пропал учитель физкультуры

Мужчину ищет полиция и волонтеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области вторые сутки разыскивают 30-летнего учителя физкультуры Данила Лисьянского. Он отправился из квартиры родителей домой, но так там и не появился, рассказала URA.RU супруга пропавшего Леся Лисьянская.

«Друзья нужна максимально ваша помощь. Пропал мой муж Лисьянский Данил Сергеевич, он ушел 18 апреля из дома родителей улице Зеленый лог, 48, в 19:15 в направление дома улице Раздольная, 2. С тех пор о нем ничего не знаем», — написала женщина в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина уточнила, что судя по камерам домофона ее муж вышел от родителей и направился в сторону дома. Ученики видели, что он дошел до дома № 56 по улице Зеленый лог, затем свернул квартал «А» и вышел через арку на Советской, 178, направившись в сторону ТК «Тройка». Проблем никаких у мужчины не было, телефон он оставил дома, работал учителем физкультуры в школе № 10.

Мужчина физически здоров, ростом 187 см, вес 74-76 кг, глаза голубые, волосы русые. На нем был спортивный костюм серо-черного цвета и белые кроссовки. С собой были ключи от квартиры и черный велосипедный рюкзак. Всех, кто знает что-то о пропавшему мужчине, просят звонить в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке на поиск. В пресс-службе УМВД города URA.RU сообщили, что заявление о безвестном исчезновении мужчины зарегистрировано. Идет поиск. Ранее он не уходил из дома. 20 апреля родные собирают волонтеров на прочес местности.

Мужчина работает учителем физкультуры в школе «Легион-спас Магнитогорск», Vk.com

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