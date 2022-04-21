В свердловской школе пожаловались на травлю ребенка. «Голых девочек снимают на телефоны»

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, пенал
По словам матери, девочка столкнулась с травлей Фото:

Мать одной из учениц школы №79 в Екатеринбурге пожаловалась на травлю дочери и издевательство над ней. Об этом женщина рассказала журналистам.

«После того как я отказалась покупать очередные рабочие тетради после Нового года, на мою дочь началось давление. Я посетила занятия и заметила, что голых девочек снимают старшеклассники на телефоны в окнах», — цитирует портал Е1.ru слова матери.

Она подчеркнула, что сама столкнулась в школе с оскорблениями в присутствии дочери. После этого женщина написала жалобы в соответствующие ведомства.

Однако представитель родительского комитета Светлана Алферова заявила, что мать девочки сама провоцирует конфликт. Женщина ставит под угрозу безопасность класса, добавила Алферова.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В школе агентству не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU не ответили на момент публикации.

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Мать одной из учениц школы №79 в Екатеринбурге пожаловалась на травлю дочери и издевательство над ней. Об этом женщина рассказала журналистам. «После того как я отказалась покупать очередные рабочие тетради после Нового года, на мою дочь началось давление. Я посетила занятия и заметила, что голых девочек снимают старшеклассники на телефоны в окнах», — цитирует портал Е1.ru слова матери. Она подчеркнула, что сама столкнулась в школе с оскорблениями в присутствии дочери. После этого женщина написала жалобы в соответствующие ведомства. Однако представитель родительского комитета Светлана Алферова заявила, что мать девочки сама провоцирует конфликт. Женщина ставит под угрозу безопасность класса, добавила Алферова. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В школе агентству не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU не ответили на момент публикации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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