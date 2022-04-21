В Екатеринбурге пройдет массовый митинг

Праздничный митинг в честь Ленина пройдет на площади 1905 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Коммунисты Екатеринбурга отметят 152-й день рождения революционера Владимира Ленина на площади 1905 года 23 апреля. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия, член свердловской КПРФ Виталий Ряписов.

«Планируем 23 апреля устроить автопробег на 10-15 машин. Затем будет митинг на площади 1905 года с возложением цветов к памятнику Ленину», — рассказал Ряписов.

Акция начнется в 11:00 с приезда участников к торговому центру «Глобус». Праздничный митинг пройдет в 13:30 у памятника Ленину после автопробега.

Владимир Ленин родился 22 апреля. Для коммунистов он стал одним из главных символов СССР. В 1917 году он выступил организатором и руководителем Октябрьской революции, а затем стал одним из основателей СССР. Ленин известен благодаря политической деятельности и научным работам в сфере марксизма.