Мужчина нашел автобус №130 и заставил водителя остановиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбуржец Максим Румянцев решил самостоятельно найти водителя автобуса, который высадил его 17-летнюю дочь на Челябинском тракте из-за того, что оплата проезда по карте не прошла. Видео своего разговора с водителем он выложил на личной странице во «ВКонтакте».

«Ты высадил дочь на Челябинском тракте? Нельзя высаживать человека на трассе, даже в городе. Эту мразь надо знать в лицо, опубликую. Я тебя накажу», — говорит на видео Максим Румянцев, зайдя в салон автобуса. Он объяснил ситуацию пассажирам и спросил их мнение, многие поддержали возмущение родителя.

Водитель на видео объясняет, что высадил пассажирку на полных основаниях: она не заплатила за проезд. Шофер уточняет, что высадил девушку не на трассе, а на остановке.

По словам водителя, он высадил 17-летнюю пассажирку, потому что она не заплатила, и у него были все основания. И высадил ее не на трассе, а на остановке.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел на Челябинском тракте. Водитель автобуса №130 по маршруту Верхняя Сысерть — Екатеринбург высадил несовершеннолетнюю пассажирку после того, как у нее не сработали банковские карты.

Мужчина сказал, что высадил пассажирку на остановке Скрин видео на странице Максима Румянцева, vk.com