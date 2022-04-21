21 апреля 2022

Отец высаженного на трассе подростка разобрался с водителем. Скрин

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Мороз. Курган, рабочие, пассажиры автобуса, рабочий автобус
Мужчина нашел автобус №130 и заставил водителя остановиться Фото:

Екатеринбуржец Максим Румянцев решил самостоятельно найти водителя автобуса, который высадил его 17-летнюю дочь на Челябинском тракте из-за того, что оплата проезда по карте не прошла. Видео своего разговора с водителем он выложил на личной странице во «ВКонтакте».

«Ты высадил дочь на Челябинском тракте? Нельзя высаживать человека на трассе, даже в городе. Эту мразь надо знать в лицо, опубликую. Я тебя накажу», — говорит на видео Максим Румянцев, зайдя в салон автобуса. Он объяснил ситуацию пассажирам и спросил их мнение, многие поддержали возмущение родителя.

Водитель на видео объясняет, что высадил пассажирку на полных основаниях: она не заплатила за проезд. Шофер уточняет, что высадил девушку не на трассе, а на остановке.

По словам водителя, он высадил 17-летнюю пассажирку, потому что она не заплатила, и у него были все основания. И высадил ее не на трассе, а на остановке.

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел на Челябинском тракте. Водитель автобуса №130 по маршруту Верхняя Сысерть — Екатеринбург высадил несовершеннолетнюю пассажирку после того, как у нее не сработали банковские карты.

Мужчина сказал, что высадил пассажирку на остановке

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Екатеринбуржец Максим Румянцев решил самостоятельно найти водителя автобуса, который высадил его 17-летнюю дочь на Челябинском тракте из-за того, что оплата проезда по карте не прошла. Видео своего разговора с водителем он выложил на личной странице во «ВКонтакте». «Ты высадил дочь на Челябинском тракте? Нельзя высаживать человека на трассе, даже в городе. Эту мразь надо знать в лицо, опубликую. Я тебя накажу», — говорит на видео Максим Румянцев, зайдя в салон автобуса. Он объяснил ситуацию пассажирам и спросил их мнение, многие поддержали возмущение родителя. Водитель на видео объясняет, что высадил пассажирку на полных основаниях: она не заплатила за проезд. Шофер уточняет, что высадил девушку не на трассе, а на остановке. По словам водителя, он высадил 17-летнюю пассажирку, потому что она не заплатила, и у него были все основания. И высадил ее не на трассе, а на остановке. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел на Челябинском тракте. Водитель автобуса №130 по маршруту Верхняя Сысерть — Екатеринбург высадил несовершеннолетнюю пассажирку после того, как у нее не сработали банковские карты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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