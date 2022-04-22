Горели квартиры на шестом и седьмом этажах Фото: Илья Московец © URA.RU

В девятиэтажном доме по улице Белинского в Екатеринбурге утром произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе трех детей. Еще 10 человек эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных. Об этом сообщает на сайте пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 46 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и лоджия квартиры на шестом этаже; внешняя обшивка и внутренняя отделка лоджии квартиры на седьмом этаже. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:37 утра. Полностью потушить его удалось к 8:20.