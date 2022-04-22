22 апреля 2022

В Екатеринбурге из горящей девятиэтажки спасли 8 человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, дым, пожарный, пожар, тушение, квартира, бедствие, возгорание
Горели квартиры на шестом и седьмом этажах Фото:

В девятиэтажном доме по улице Белинского в Екатеринбурге утром произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе трех детей. Еще 10 человек эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных. Об этом сообщает на сайте пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 46 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и лоджия квартиры на шестом этаже; внешняя обшивка и внутренняя отделка лоджии квартиры на седьмом этаже. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:37 утра. Полностью потушить его удалось к 8:20.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

В девятиэтажном доме по улице Белинского в Екатеринбурге утром произошел пожар. Спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе трех детей. Еще 10 человек эвакуировались из горящего дома до прибытия пожарных. Об этом сообщает на сайте пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 46 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, домашнее имущество и лоджия квартиры на шестом этаже; внешняя обшивка и внутренняя отделка лоджии квартиры на седьмом этаже. В тушении пожара задействованы четыре единицы техники, 12 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 6:37 утра. Полностью потушить его удалось к 8:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...