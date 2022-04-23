23 апреля 2022
22 апреля 2022

Свердловские продавцы избили мужчину, укравшего шоколадку. Видео

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Рокеры. Челябинск., драка
В социальных сетях мнения людей, касательно поступка сотрудников магазина, разделились Фото:

В Верхней Пышме два продавца избили мужчину, который украл шоколадку. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

«Сотрудники „Монетки“ вот так избивают человека, который украл шоколадку. Нет, чтобы вызвать полицию», — передает слова автора видео «Инцидент Екатеринбург». Магазин находится на Юбилейной, 7.

При этом в социальных сетях мнения людей разделились. Одни считают, что таким образом мужчине, который, возможно, часто совершает кражи в магазинах, преподнесли урок. Другие считают поступок мерзким, аргументируя тем, что следовало просто вызвать наряд полиции.

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В Верхней Пышме два продавца избили мужчину, который украл шоколадку. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». «Сотрудники „Монетки“ вот так избивают человека, который украл шоколадку. Нет, чтобы вызвать полицию», — передает слова автора видео «Инцидент Екатеринбург». Магазин находится на Юбилейной, 7. При этом в социальных сетях мнения людей разделились. Одни считают, что таким образом мужчине, который, возможно, часто совершает кражи в магазинах, преподнесли урок. Другие считают поступок мерзким, аргументируя тем, что следовало просто вызвать наряд полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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