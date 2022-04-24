24 апреля 2022
23 апреля 2022

В Нижнем Тагиле загорелся склад с удобрениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, коттедж, тушение огня, тушение пожара, пожар в частном доме, работа пожарных
Склад загорелся так, словно вспыхнула спичка Фото:

В пригороде Нижнего Тагила вспыхнул склад с удобрениями и техникой. Об этом сообщило сообщество «ЧП Нижний Тагил» на сайте «ВКонтакте».

«На въезде в село Николо-Павловское загорелся склад. Пожар удалось предотвратить силами трех нарядов пожарников», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Дознавателями устанавливаются причины возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало о тушении пожара, угрожавшего коттеджному поселку.

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В пригороде Нижнего Тагила вспыхнул склад с удобрениями и техникой. Об этом сообщило сообщество «ЧП Нижний Тагил» на сайте «ВКонтакте». «На въезде в село Николо-Павловское загорелся склад. Пожар удалось предотвратить силами трех нарядов пожарников», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Дознавателями устанавливаются причины возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало о тушении пожара, угрожавшего коттеджному поселку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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