В Нижнем Тагиле загорелся склад с удобрениями

Склад загорелся так, словно вспыхнула спичка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пригороде Нижнего Тагила вспыхнул склад с удобрениями и техникой. Об этом сообщило сообщество «ЧП Нижний Тагил» на сайте «ВКонтакте».

«На въезде в село Николо-Павловское загорелся склад. Пожар удалось предотвратить силами трех нарядов пожарников», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Дознавателями устанавливаются причины возникновения пожара. Ранее URA.RU сообщало о тушении пожара, угрожавшего коттеджному поселку.