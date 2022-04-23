23 апреля 2022

В Свердловской области потушили пожар, угрожавший поселку

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава, огонь
Тушение пожара продолжается в глубине леса Фото:

Свердловские огнеборцы потушили пожар, угрожавший коттеджному поселку «Совушки». Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского МЧС.

«Пожар вблизи населенного пункта удалось потушить благодаря слаженным действиям подразделений. Тушение пожара продолжается в глубине лесного массива», — рассказал Владимир Пургин. Общая площадь пожара составляет 10 га.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар подбирался близко к жилому сектору. Из-за участившихся пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.

Свердловские пожарники ликвидируют отдельные очаги возгорания

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Свердловские огнеборцы потушили пожар, угрожавший коттеджному поселку «Совушки». Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского МЧС. «Пожар вблизи населенного пункта удалось потушить благодаря слаженным действиям подразделений. Тушение пожара продолжается в глубине лесного массива», — рассказал Владимир Пургин. Общая площадь пожара составляет 10 га. Ранее URA.RU сообщало, что пожар подбирался близко к жилому сектору. Из-за участившихся пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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