В Свердловской области потушили пожар, угрожавший поселку

24 апреля 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Тушение пожара продолжается в глубине леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские огнеборцы потушили пожар, угрожавший коттеджному поселку «Совушки». Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского МЧС. «Пожар вблизи населенного пункта удалось потушить благодаря слаженным действиям подразделений. Тушение пожара продолжается в глубине лесного массива», — рассказал Владимир Пургин. Общая площадь пожара составляет 10 га. Ранее URA.RU сообщало, что пожар подбирался близко к жилому сектору. Из-за участившихся пожаров в регионе введен особый противопожарный режим. Свердловские пожарники ликвидируют отдельные очаги возгорания Скрин из видео в telegram-канале «МЧС Свердловск» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские огнеборцы потушили пожар, угрожавший коттеджному поселку «Совушки». Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского МЧС. «Пожар вблизи населенного пункта удалось потушить благодаря слаженным действиям подразделений. Тушение пожара продолжается в глубине лесного массива», — рассказал Владимир Пургин. Общая площадь пожара составляет 10 га. Ранее URA.RU сообщало, что пожар подбирался близко к жилому сектору. Из-за участившихся пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.