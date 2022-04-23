В Свердловской области потушили пожар, угрожавший поселку

Тушение пожара продолжается в глубине леса
Свердловские огнеборцы потушили пожар, угрожавший коттеджному поселку «Совушки». Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского МЧС.
«Пожар вблизи населенного пункта удалось потушить благодаря слаженным действиям подразделений. Тушение пожара продолжается в глубине лесного массива», — рассказал Владимир Пургин. Общая площадь пожара составляет 10 га.
Ранее URA.RU сообщало, что пожар подбирался близко к жилому сектору. Из-за участившихся пожаров в регионе введен особый противопожарный режим.
Свердловские пожарники ликвидируют отдельные очаги возгорания
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский