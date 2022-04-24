Санкции помешали тюменским медикам наказать поставщика

Тюменское медучреждение не получило важное оборудование Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменское медучреждение не смогло добиться включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС. Антимонопольная служба пришла к выводу, что срыв поставки оборудования произошел из-за введения западных санкций.

«Поступило обращение от медучреждения о включении ООО „ЛабКот“ в реестр недобросовестных поставщиков. В связи односторонним отказом от исполнения договора на поставку медицинской центрифуги. Но ООО „ЛабКот“ указало, что планировало к поставке центрифугу, производителем которой является Andreas Hettich GmbH & Co. Kg (Германия), однако в марте от производителя поступило письмо, в котором последний сообщил о переносе срока поставки на неопределенный срок в связи сложившейся политической ситуации и прекращением авиасообщения между Германий и Россией», — рассказали в ведомстве.

В УФАС выяснили, что заменить центрифугу на аналогичную у поставщика возможности не было. В итоге жалоба заказчика осталась без удовлетворения.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Сейчас в этих странах также наблюдается рост цен и другие последствия.