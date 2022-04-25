В Екатеринбурге самокаты сменили цвет с желто-синего на оранжевый

Сервис по прокату электросамокатов BusyFly заменил в Екатеринбурге цветовую гамму с желто-синих на оранжево-черные. Веских причин на замену цветовой гаммы нет, дизайн был придуман еще летом 2021 года, рассказали URA.RU представители кикшеринга.
«В город поступили новые самокаты, с раскраской под корпоративный стиль. Часть желто-синих самокатов остается в городе, помимо того, в компании есть еще по меньшей мере два цветовых варианта с синим и желтым цветами», — рассказали в службе поддержки в приложении Busy Fly. Уточняется, что дизайн прорабатывался с середины 2021 года.
Ранее сообщалось, что на улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил импровизированный краш-тест кикшеринговому самокату. Сезон электросамокатов в Екатеринбурге в 2022 году первым открыл сервис Whoosh 6 апреля.
Сервис по прокату электросамокатов BusyFly заменил в Екатеринбурге цветовую гамму с желто-синих на оранжево-черные. Веских причин на замену цветовой гаммы нет, дизайн был придуман еще летом 2021 года, рассказали URA.RU представители кикшеринга. «В город поступили новые самокаты, с раскраской под корпоративный стиль. Часть желто-синих самокатов остается в городе, помимо того, в компании есть еще по меньшей мере два цветовых варианта с синим и желтым цветами», — рассказали в службе поддержки в приложении Busy Fly. Уточняется, что дизайн прорабатывался с середины 2021 года. Ранее сообщалось, что на улице Вайнера в Екатеринбурге подросток устроил импровизированный краш-тест кикшеринговому самокату. Сезон электросамокатов в Екатеринбурге в 2022 году первым открыл сервис Whoosh 6 апреля.