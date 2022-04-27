Володин призвал спасать украинцев от беззакония в стране 27 апреля 2022 в 21:06 Размер текста - 17 + Володин призвал правоохранителей РФ привлечь к ответственности генпрокурора Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правоохранительным органам РФ надо привлечь к ответственности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову за решение в отношении депутатов Думы. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Граждан Украины необходимо спасать от такого Генпрокурора. Правоохранительным органам РФ необходимо проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Госдумы и привлечь его к ответственности», — написал Володин. По его словам, генпрокурор не обращает внимание на потерю Украиной суверенитета, а также на захват власти нацистами в стране. «Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьем. Ноль реакции», — подытожил он. Володин ранее заявил, что Украину необходимо признать террористическим государством, а президент Владимир Зеленский должен понести наказание за подготовку покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. С того момента обе стороны провели серию переговоров, однако все они оказались безуспешными. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Правоохранительным органам РФ надо привлечь к ответственности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову за решение в отношении депутатов Думы. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Граждан Украины необходимо спасать от такого Генпрокурора. Правоохранительным органам РФ необходимо проанализировать решение генпрокурора Украины в отношении депутатов Госдумы и привлечь его к ответственности», — написал Володин. По его словам, генпрокурор не обращает внимание на потерю Украиной суверенитета, а также на захват власти нацистами в стране. «Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьем. Ноль реакции», — подытожил он. Володин ранее заявил, что Украину необходимо признать террористическим государством, а президент Владимир Зеленский должен понести наказание за подготовку покушения на российского журналиста Владимира Соловьева. Специальная операция РФ по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. С того момента обе стороны провели серию переговоров, однако все они оказались безуспешными. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям