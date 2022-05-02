02 мая 2022

Зеленский соврал арабским СМИ о ходе спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не проводят операций на территории России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины не проводят операций на территории России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас», однако в настоящее время зафиксированы многочисленные случаи обстрелов пограничных российских регионов со стороны Украины.

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию. Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в нефтебазу Стародубского округа попало два авиаснаряда Вооруженных сил Украины. Это не первый обстрел в Брянской области со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли село и несколько раз погранпункты в Брянской области.

Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также украинские войска пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины не проводят операций на территории России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас», однако в настоящее время зафиксированы многочисленные случаи обстрелов пограничных российских регионов со стороны Украины. «Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию. Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал Зеленский. Ранее сообщалось, что в Брянской области в нефтебазу Стародубского округа попало два авиаснаряда Вооруженных сил Украины. Это не первый обстрел в Брянской области со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли село и несколько раз погранпункты в Брянской области. Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также украинские войска пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...