Зеленский соврал арабским СМИ о ходе спецоперации на Украине

Вооруженные силы Украины не проводят операций на территории России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас», однако в настоящее время зафиксированы многочисленные случаи обстрелов пограничных российских регионов со стороны Украины.
«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию. Украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Брянской области в нефтебазу Стародубского округа попало два авиаснаряда Вооруженных сил Украины. Это не первый обстрел в Брянской области со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли село и несколько раз погранпункты в Брянской области.
Россия проводит с конца февраля спецоперацию на Украине. Приоритетом российских войск является поражение военных объектов ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан, заявлял президент РФ Владимир Путин. Также украинские войска пытались нанести удар по селу Боровское в Курской области с помощью двух турецких беспилотников.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.