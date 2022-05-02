02 мая 2022

На въезде в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, пробка, автомобильная пробка
Пробка растянулась почти на восемь километров (архивное фото) Фото:

На Режевском тракте у въезда в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за возвращающихся в город автомобилей. Об этом сообщили очевидцы.

«Пробка с 52-го километра, это уже 60-й», — сообщил порталу Е1.ru очевидец, проезжавший мимо пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка растянулась более, чем на семь километров. Очевидцы предполагают, что транспортный коллапс произошел из-за того, что в город одновременно вернулись отдыхающие и те, кто ездил на кладбище в родительский день.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что никаких дорожных происшествий на участке не зафиксировано.

Фото:

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На Режевском тракте у въезда в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за возвращающихся в город автомобилей. Об этом сообщили очевидцы. «Пробка с 52-го километра, это уже 60-й», — сообщил порталу Е1.ru очевидец, проезжавший мимо пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка растянулась более, чем на семь километров. Очевидцы предполагают, что транспортный коллапс произошел из-за того, что в город одновременно вернулись отдыхающие и те, кто ездил на кладбище в родительский день. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что никаких дорожных происшествий на участке не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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