На въезде в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка. Видео

03 мая 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась почти на восемь километров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Режевском тракте у въезда в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за возвращающихся в город автомобилей. Об этом сообщили очевидцы. «Пробка с 52-го километра, это уже 60-й», — сообщил порталу Е1.ru очевидец, проезжавший мимо пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка растянулась более, чем на семь километров. Очевидцы предполагают, что транспортный коллапс произошел из-за того, что в город одновременно вернулись отдыхающие и те, кто ездил на кладбище в родительский день. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что никаких дорожных происшествий на участке не зафиксировано. Фото: Яндекс карты Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

На Режевском тракте у въезда в Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за возвращающихся в город автомобилей. Об этом сообщили очевидцы. «Пробка с 52-го километра, это уже 60-й», — сообщил порталу Е1.ru очевидец, проезжавший мимо пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», пробка растянулась более, чем на семь километров. Очевидцы предполагают, что транспортный коллапс произошел из-за того, что в город одновременно вернулись отдыхающие и те, кто ездил на кладбище в родительский день. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что никаких дорожных происшествий на участке не зафиксировано.