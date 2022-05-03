Почта и ПФР принесут пермским ветеранам письмо от Путина

Ветераны получат от президента письмо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пермские ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат от президента России Владимира Путина персональные поздравления с Днем Победы. Всего именные поздравления получат 8115 человек, сообщили в Пенсионном фонде.

«Письма за подписью Президента России будут вручаться адресатам лично в руки. При необходимости Почта России и Пенсионный фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов с целью обеспечения доставки им писем в регионы страны. В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно», — говорится на странице Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

В основном получатели президентских поздравлений — труженики тыла — 7610 человек. Участников Великой Отечественной войны — 129, инвалидов ВОВ — 38, жителей блокадного Ленинграда — 89. Также письма получат 199 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 50 человек, относящиеся к категории участников ВОВ, не принимавших участие в боевых действиях. Как отмечают в ПФР, списки каждый год становятся все короче. Так, по сравнению с прошлым годом, число ветеранов сократилось на 3136 человек.