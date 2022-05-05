Аналитик предрек ослабление рубля в июне

К лету рубль сперва укрепится за счет высоких ставок по вкладам, а затем вновь ослабнет. Такой прогноз дал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
« Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем „припаркован“ в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту», — приводит слова аналитика «Вечерняя Москва».
По словам Кочеткова, в июне—июле вкладчики начнут снимать деньги с рублевых депозитов. Это усилит влияние на валютный рынок.
« В июне—июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется», — пояснил Кочетков.
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К лету рубль сперва укрепится за счет высоких ставок по вкладам, а затем вновь ослабнет. Такой прогноз дал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. « Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем „припаркован“ в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту», — приводит слова аналитика «Вечерняя Москва». По словам Кочеткова, в июне—июле вкладчики начнут снимать деньги с рублевых депозитов. Это усилит влияние на валютный рынок. « В июне—июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется», — пояснил Кочетков.