Аналитик предрек ослабление рубля в июне

По словам аналитика, в начале лета рубль урепится, а затем вновь ослабнет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К лету рубль сперва укрепится за счет высоких ставок по вкладам, а затем вновь ослабнет. Такой прогноз дал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

« Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем „припаркован“ в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту», — приводит слова аналитика «Вечерняя Москва».

По словам Кочеткова, в июне—июле вкладчики начнут снимать деньги с рублевых депозитов. Это усилит влияние на валютный рынок.

« В июне—июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется», — пояснил Кочетков.